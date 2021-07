MasterChef revine la Pro TV, după doi ani de pauză. A fost cel mai urmărit cooking show culinar MasterChef revine la Pro TV, dupa doi ani de pauza. Ani la rand fost cel mai urmarit cooking show culinar. Inca nu au fost anunțați noi jurați, nici prezentatorii, dar se recruteaza de zor concurenți. ”Jonglezi cu ingredientele! Descoperi gusturi noi! Visezi rețete și ai facut din pasiunea ta profesie! Ai ce trebuie! Fii urmatorul MasterChef! Inscrie-te la cel mai tare show de cooking din istorie! Vino sa iei șorțul intr-un nou sezon MasterChef!”, este anunțul prin care cei de la Pro TV iși cauta concurenți. Ultimul sezon ”MasterChef” a fost difuzat in toamna lui 2019, avandu-i drept jurați pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

