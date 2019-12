Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic Elton John va sustine anul viitor 111 concerte in turneul de adio, „Yellow Brick Road”, care urmeaza sa fie incheiat in 2021. potrivit news.ro.Elton John a anuntat miercuri noi date de concert, intre 28 martie si 8 iulie, pentru Canada si Statele Unite. Acestea vor completa…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut vineri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, si Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza joi, 31 octombrie 2019, incepand cu ora 13:30, in sala „Marin Sorescu”, activitatea cu tema „Atelier de Halloween”. La eveniment participa elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” din Craiova, insoțiți de profesoara…

- In luna septembrie, piața auto a crescut cu 15,7% comparativ cu luna similara a anului anterior, iar dupa primele noua luni din 2019, se inregistreaza o creștere generala de 9,7% comparativ cu aceeași perioada din 2018, anunța APIA, anunța MEDIAFAX.Referitor la vanzarile de autoturisme noi…

- Guvernul discuta, miercuri, in prima lectura, o serie de masuri in regim de urgenta privind asigurarea protejarii drepturilor cetatenilor, atat a celor romani din Marea Britanie, cat si a celor britanici din Romania,

- Matteo Politi, chirurgul italian fara atestat, care are doar 8 clase, dar care a operat in mai multe spitale private din Romania, isi va deschide o clinica medicala in centrul Capitalei. Acesta a declarat ca initial doar va administra clinica, dar cand va avea toate atestatele necesare va fi chirurg…

- O furtuna de categoria a 5-a in nordul indepartat si estul Oceanului Atlantic nu a fost vazuta niciodata pana acum. Uraganul a atins deja Insulele Azore, din vestul Portugaliei, dar si parti de pe continent, din Marea Britanie si Germania. Uraganul Lorenzo a fost inregistrat in estul Atlanticului cu…

