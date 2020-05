Stiri pe aceeasi tema

- In doar 24 de ore, Germania a ajuns la o rata a infectari de 1,13, fața de 1. Zilele trecute, cancelarul Angela Merkel anunța o relaxare a masurilor luate impotriva raspandirii noului coronavirus . La momentul respectiv, Merkel puncta ca toate magazinele se vor redeschide, elevii se vor intoarce la…

- 18 copii se afla printre cele 52 de persoane ranite de șoferul unei mașini care a intrat luni în mulțimea care participa la un carnaval în Volkmarsen, a spus joi poliția regionala, care a adaugat ca unele dintre victime sunt în stare critica. De asemenea, înca nu este clar motivul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante familiilor victimelor atacului armat din Germania si condamna ferm aceste "acte violente". "Foarte intristat de impuscaturile socante din Hanau, Germania. Condamn ferm aceste acte violente. Sincere condoleante familiilor victimelor,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante familiilor victimelor atacului armat din Germania si condamna ferm aceste "acte violente"."Foarte intristat de impuscaturile socante din Hanau, Germania. Condamn ferm aceste acte violente. Sincere condoleante familiilor victimelor,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau. "Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful statului,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau."Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau. ‘Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania‘, a scris seful statului,…

- Noua persoane au fost ucise miercuri seara in Hanau, langa Frankfurt, centrul Germaniei, in doua atacuri al caror presupus autor a fost gasit ulterior mort in locuinta sa, a anuntat politia germana joi, informeaza AFP, citata de Agerpres.Cele doua atacuri au vizat baruri cu narghilea, ranind grav mai…