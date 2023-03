Stiri pe aceeasi tema

- Masinile Google Street View revin Romania. Vor fi actualizate imagini din peste 100 de localitați. Zonele pe unde vor circula Masinile Google Street View se intorc in Romania, cu scopul de a actualiza imaginile din peste o suta de localitati si drumurile aferente acestora, informeaza Google intr-un…

- Masinile Google Street View se intorc in Romania, cu scopul de a actualiza imaginile din peste o suta de localitati si drumurile aferente acestora, informeaza Google intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres.

- Primavara aceasta se intorc in Romania mașinile Google Street View. In urmatoarele luni, ele vor strabate șoselele țarii și vor vizita peste 100 de localitați și drumurile dintre ele, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orașe, șosele și autostrazi pe Google Maps.

- O mare parte din teritoriul Romaniei este pozitionat geografic in zone cu activitate seismica. Prin urmare, primul pas este sa intelegi ce risc seismic exista in regiunea in care vrei sa cumperi sau sa inchiriezi o locuinta, scrie Daniel Popescu pe site-ul Patrupereti.ro. Zonarea seismica a teritoriului…

- Propunere de reforma administrativa in Romania: Din 3.200 de localitati sa ramana 400 Propunere de reforma administrativa in Romania: Din 3.200 de localitati sa ramana 400 Coalitia de guvernare a decis ca in perioada urmatoare, dupa ce Partidul Social Democrat (PSD) va prelua functia de premier, sa…

- Elevii se intorc luni la cursuri, conform structurii noului an scolar. Cand va fi urmatoare vacanța Elevii din Romania se vor intoarce de luni 9 ianuarie 2023 la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre posibilitatea ca furtuna arctica sa ajunga in Romania, dar și despre șansele de apariție a zapezii in țara noastra in perioada urmatoare. „In ultimele zile ale acestui an, dar și in debutul anului 2023, vremea va fi…

- Șoferul autocarul a declarat la audieri ca nu a vazut primul limitator și ca a schimbat banda chiar inainte sa ajunga la al doilea unde spera ca autocarul o sa incapa, potrivit Spotmedia . El a condus 16 ore fara pauza inainte de a izbi violent limitatorul de inalțime de la intrarea in Pasajul Unirii,…