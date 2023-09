Mașini electrice: Costuri ridicate și timpi de așteptare mai mari în service, comparativ cu ... Deși vedem tot mai multe mașini cu zero emisii pe șosele, mai trebuie sa treaca puțin timp pentru ca ele sa devina, peste tot, o normalitate. Iar aici ne referim inclusiv la costurile și durata unei reparații. Potrivit celor mai recente date, in prezent nu exista foarte multe ateliere de reparații independente (in traducere libera, cele de la "colțul blocului") care sa repare mașini cu zero emisii. In cazul acestora, manopera este mult mai mica fața de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

