Mașini distruse după ce un zid s-a prăbușit peste ele Un zid de sprijin s-a prabușit peste 6 mașini in Cluj-Napoca. Constucția se afla la marginea un cartier rezidențial nou ridicat, despre care Poliția Locala spune ca are autorizațiile necesare, insa nu are inca recepția finala. Autoritațile spun ca nu exista victime, ci doar pagube materiale. Potrivit Primariei Cluj-Napoca, zidul se afla pe un teren privat, iar la fața locului s-au deplasat și polițiștii. Autoritațile au asigurat și semnalizat zona unde s-a prabușit zidul. „Polițiștii locali au intocmit un act de control prin care s-au dispus punerea in siguranța a zonei afectate și semnalizarea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

