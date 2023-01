Mașinăria imobiliară pe care primarul din Sinaia a pus-o la cale Primarul orașului simbolic al Romaniei, Sinaia , da o lecție intregii țari despre ce inseamna indrazneala acumulata prin conservarea puterii vreme de aproape doua decenii. A reinventat harta zonei istorice a localitații pe care o conduce și-și construiește o vila intr-un loc ultracentral al stațiunii. Vlad Oprea are 54 de ani, iar ultimii 18 ani i-a petrecut in funcția de primar al localitații Sinaia, ca reprezentant al Partidului Național Liberal. Vila pe care Oprea și-o ridica in „centrul centrului” orașului Sinaia reprezinta incununarea unui lanț de operațiuni financiaro-administrative care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

