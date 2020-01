Stiri pe aceeasi tema

- Un accident spectaculos si din fericire fara victime a avut loc, in aceasta dimineata, in judetul Timis, intre Saravale si Sanpetru. O masina a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat cu rotile in sus pe campul de langa sosea. The post S-a rasturnat cu masina, dar n-a patit nimic. S-a intamplat pe o…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina joi, in jurul orei 12:35, la un accident de circulatie produs pe soseaua Timisoara - Buzias, pe raza comunei... The post Masina rasturnata intre Timisoara si Buzias. Victima inconstienta, incarcerata appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident rutier a avut loc in județul Timiș, pe DJ 609, intre localitațile Lugoj si Hezeriș. O mașina s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei, iar șoferița a ramas blocata in autoturismul avariat.

- Salvatorii au fost chemați de urgența la locul unui accident petrecut pe DJ 609, intre localitațile Lugoj si Hezeriș, unde o mașina s-a rasturnat in afara șoselei. The post Accident grav in Timiș. Victima scoasa de pompieri din mașina rasturnata. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- La o trecere de nivel cu calea ferata situata intre localitațile Comloșu Mare și Teremia Mare, din județul Timiș, a avut loc un accident. Un barbat de 66 de ani nu s-a asigurat la trecerea de nivel cu calea ferata și a fost ... The post Mașina lovita in plin de un tren in județul Timiș. Ce s-a intamplat…

- Dupa ce și-a cumparat un autoturism din Marea Britanie, o tanara in varsta de 29 de ani, din județul Timiș, a constatat ca acesta este... The post Atenție mare atunci cand achiziționați un autovehicul! O tanara a ramas fara masina de 9.000 de euro appeared first on Renasterea banateana .