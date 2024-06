O femeie din Timiş a murit după ce a căzut cu bicicleta într-un canal Sfarsit tragic pentru o femeie in varsta de 51 de ani, care a murit dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un canal de colectare a apei pluviale din Saravale, judetul Timis. „La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 00:01, polițiștii orașului Sannicolau Mare-Formațiunea Rutiera, au fost sesizați cu privire la faptul ca o […] Articolul O femeie din Timis a murit dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un canal a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

