- Patru persoane au fost ranite, in urma unui accident produs azi-noapte, la intersecția DN1B Buzau-Ploiești cu drumul județean spre Pietroasele. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba despre o coliziune intre un autoturism condus dinspre Mizil catre Buzau, de catre un șofer in varsta…

- Accidentul s-a produs, miercuri dupa-amiaza, pe DN6, in Ișalnița, județul Dolj, dupa ce șoferul unui TIR nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație și a fost lovit din spate de un microbuz de marfa, informeaza Cuvantul Libertații . In urma impactului, doua persoane au decedat,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca in spitalele din Bucuresti mai sunt internate trei persoane ranite in accidentul de la Pasajul Unirii. Toti pacientii sunt stabili, potrivit sursei citate. Pacienta internata in sectia de Terapie Intensiva de la Spitalul Floreasca are o evolutie favorabila si…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica, in accidentul rutier produs pe DN 65, in localitatea Albota, Argeș, despre care v-am informat. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Circulatia intre Pitesti si Slatina s-a desfasurat…

- Traficul rutier este blocat vineri pe E85, la intrare in localitatea Garoafa, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit sursei citate, patru persoane au fost ranite, din care trei ar fi incarcerate, fiind solicitata…

- La un pas de moarte pe Valea Damboviței! Un șofer de 54 de ani a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina intr-un gard din beton. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc pe DN 72A, pe raza localitații Gheboieni. Totul s-a petrecut dupa ce șoferul a pierdut controlul…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au intervenit ieri, 15 noiembrie, in jurul orei 18.10, la un accident rutier care a avut loc intre doua autoturisme, pe strada Apalinei din municipiul Reghin. In urma producerii acestuia, cinci persoane, pasageri ai autoturismelor, au fost asistate…

- Treisprezece persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit, intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat. ”Astazi de dimineata, la ora 04.02, pe…