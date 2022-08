Stiri pe aceeasi tema

- Masina in care se afla Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost inregistrata de radar in timp ce avea o viteza de 235 km/h pe Autostrada Soarelui.Miercuri dupa-amiaza, politisti din cadrul Biroului de Politie Autostrada A2 au depistat, la km 139, un barbat, de 28 de ani, care conducea un autoturism,…

- Masina in care se afla Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost inregistrata de radar in timp ce avea o viteza de 235 km/h pe Autostrada Soarelui, iar conducatorul auto a ramas fara permis pentru 120 de zile si a primit o amenda de 2.900 de lei, relateaza News.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Amenda de aproape 3.000 de lei pentru un sofer care gonea astazi, 3 august 2022, cu 235 km h pe Autostrada Soarelui, pe scaunul din dreapta soferului fiind insusi IPS Teodosie Astazi, in jurul orei 15.50, politisti din cadrul Biroului de Politie Autostrada A2, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor…

- Polițiști din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A2 au oprit, miercuri, o masina care gonea cu 235 km la ora, barbatul este șoferul lui IPS Teodosie, scrie ziarul local ReplicaOnline. Acesta a fost amendat și a ramas și fara permis pentru 120 de zile. De asemenea pe locul din dreapta se afla și Arhiepiscopul…

- Imagini teribile surprinse in urma cu puțin timp, pe Autostrada Soarelui, in urma unui carambol cu trei mașini produs la kilometrul 162, in zona localitații Cernavoda, pe sensul Constanta catre Bucuresti. Trei persoane au fost ranite in accident. Alarma a fost data in jurul orei 12.20, atunci cand…

- Sambata, in jurul orei 12:20, polițiști din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A2 au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe Autostrada A2, la km 162, sensul de mers catre Constanța, scrie portalul local de știri Focus Press . Trei mașini au fost implicat in accident, una…

- Un accident rutier a avut loc vineri dupa amiaza, 1 iulie, pe autostrada A2 Bucuresti Constanta. Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, impactul s a produs intre patru autoturisme, pe sensul de circulatie spre Capitala, la km 201. In urma impactului,…

- Traficul rutier pe Autostrada Soarelui, pe sensul Bucuresti Constanta, se va inchide de luni, 9 mai, timp de patru nopti, pentru efectuarea unor lucrari la pasajul care traverseaza soseaua in zona kilometrului 13, a informat vineri, 6 mai, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…