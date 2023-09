Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: Mașina electrica „Made in Cluj”. Arata ca o nava spațiala, are o autonomie de 300 km și intoarce toate privirile O mașina electrica a viitorului, conceputa și realizata la Cluj-Napoca, face senzație pe strazile din municipiu. Prototipul a fost omologat deja de RAR in vederea efectuarii testelor…

- Liviu Nistoran, Director General al Evolio a anuntat astazi lansarea in Romania a masinii electrice Komi, o masina electrica compacta, cu un design modern, un interior elegant si cele mai performante dotari pe care le are o masina din aceasta clasa. Komi dispune de un motor electric cu puterea nominala…

- Mercedes-Benz a prezentat la salonul de mobilitate de la Munchen un concept numit CLA care deschide o noua clasa de vehicule in gama marcii germane. Noul CLA va fi lansat in 2025 și vor urma alte modele electrice compacte, inclusiv doua SUV-uri.

- Cand imi impartașeam impresiile dupa test drive-ul Nissan Qashqai e-Power Hybrid, l-am numit spontan «mașina electrica pentru cei care au dubii», și schița textului mi-a venit imediat in cap. Eco Chișinau pentru Qashqai e-Power Cand fac un test-drive, ma gandesc mereu la fotografii cu automobilul și…

- S-a inregistrat un incendiu major la bordul unei nave cargo in apropiere de Ameland, in Țarile de Jos, care a dus la moartea unei persoane și la ranirea mai multora. Nava implicata era Fremantle Highway și efectua o calatorie de la Bremerhaven, Germania, catre Port Said, Egipt, transportand aproximativ…

- Festivalul Vitezei de la Goodwood nu a inceput, inca, dar Caterham nu a mai avut rabdare și a publicat deja primele imagini și informații despre conceptul Project V. Mașina va fi expusa, in continuare, la Goodwood. Conceptul Caterham Project V, care poarta semnatura noului designer șef al marcii, anunța…

- Toyota afirma ca a facut o descoperire tehnologica care ii va permite sa injumatateasca greutatea, dimensiunea si costul bateriilor, ceea ce ar putea anunta un progres major pentru vehiculele electrice.