Mașină de Poliție lovită în plin de un BMW – polițiștii au rămas încarcerați Doi polițiști au fost raniți dupa ce un autoturism BMW și o mașina de poliție s-au ciocnit violent pe DN15. Oamenii legii au ramas incarcerați dupa coliziune. Potrivit ISU Neamț, pompierii au fost anunțați despre producerea unui accident rutier pe DN 15, in comuna Savinești. Coliziunea s-a produs marți, 3 ianuarie, in jurul orei 18:21. In accident au fost implicate un autoturism in care se aflau trei persoane și o autospeciala a IPJ Neamt in care se aflau doi polițiști. Cei doi polițiști se aflau in timpul serviciului și patrulau cu un Volkswagen Polo inscripționat și echipat cu aparat radar,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

