Mașină cu numere românești, implicată într-o crimă la Varna. Afacerist ucrainean mort Un om de afaceri ucrainean a fost impușcat mortal, in data de 8 iunie, intr-o stațiune de pe litoralul bulgaresc situata la 10 kilometri distanța de Varna, dupa ce s-a tras asupra lui cu focuri de arma dintr-o mașina cu numere de inmatriculare romanești. Incidentul s-a intamplat in fața unui aparthotel din stațiunea Sfinții Constantin și Elena, unde afaceristul se locuia. Imobilul era deținut de un afacerist rus, iar in cladire locuiau refugiați ucraineni. Ulterior, mașina a fost gasita de anchetatori la aproximativ 2 km de locul crimei, complet arsa, potrivit publicației Nova Varna. La momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

