Drogurile au fost descoperite in rezervorul unei masini marca Volkswagen, cu ajutorul unui caine de urma. Investigatia amanuntita asupra vehiculului a fost facuta in baza unei informari pe care anchetatorii romani au primit-o de la omologii lor de la Chisinau. Dealerii au fost prinsi atunci cand au incercat sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei de la Sculeni. Patru persoane ar fi fost implicate in afacere, trei dintre e (...)