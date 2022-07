Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Vrancea și-au pierdut viața in aceasta dimineața dupa ce mașina in care se aflau a ajuns in apa. Evenimentul s-a petrecut in zona canalului de fuga din satul Berești, comuna Sascut (Bacau). „In aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, salvatorii bacauani au fost solicitați sa intervina…

- Un bebeluș de patru luni și un copil de cinci ani au fost gasiți inecați, dupa o cearta a parinților. Tatal ar fi amenințat-o pe mama copiilor ca se vor arunca intr-un rau. Deocamdata, barbatul nu a fost gasit, au declarat surse judiciare pentru G4MEDIA . Tatal a amenințat-o pe mama copiilor ca se vor…

- Polițiștii din Capitala fac investigații pentru a lamuri in ce condiții au sfarșit doua persoane, gasite fara suflare intr-o locuința din sectorul 3. E vorba despre o femeie și un barbat, despre care s-a aflat ca au fost descoperiți decedați intr-un apartament din București. Alerta s-a dat luni seara,…

- Trei tineri care au ramas impotmoliți in padure cu autoturismul, gasiți la circa doua ore de catre un echipaj de poliție In aceasta seara, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost informați, prin apel 112, cu privire la faptul ca trei tineri au ramas impotmoliți cu autoturismul…