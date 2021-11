Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 3 Politie Iasi au efectuat o perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Iasi, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru tentativa la furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat…

- O echipa formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, ai Politiei Municipiului Iasi si Pascani efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere si amenintare. Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca,…

- Potistii Biroului de Investigații Criminale Iași, cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale Iași, au efectuat trei percheziții domiciliare, in municipiul Iași. Perchezițiile au fost legate de un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de talharie calificata,…

- Trei tineri l-au talharit pe un iesean pe 10 septembrie, seara. Acestia i-au dat cu spray lacrimogen in ochi, apoi i-au furat banii si castile. Redam comunicatul oficial. "Astazi, 29 septembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, au efectuat 7 perchezitii domiciliare in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat…

- La data de 4 august a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Iasi, in cadrul unui dosar penal de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca…

- La data de 4 august a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Iasi, in cadrul unui dosar penal de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca…