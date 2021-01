Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca și-a ocupat luni fotoliul de senator și a intrat direct in paine, adica in direct pe Facebook din sala de ședințe. Ea a facut un scurt bilanț al primei zile la Senat, avertizand ca „pentru cei care nu fac fața stresului chiar va fi o perioada foarte stresanta”. Primul lucru pe care l-a…

- Numarul angajaților straini din Iași a crescut surprinzator in ultimii doi ani, fiind inregistrat un numar dublu de persoane care provin din Republica Moldova, Ucraina, Vietnam sau Nepal și lucreaza in construcții, transporturi sau agricultura. Pentru a-i aduce din țarile originare in Iași, patronii…

- INCREDIBIL… Un batran din Barlad, de 72 de ani, la un pas sa iși piarda viața, pentru ca a baut și nu a mai vazut pe unde calca! In jurul orelor 17.40, batranul nu a vazut o groapa, nesemnalizata, in zona Pieței din Barlad, in spatele unui hotel, unde se construiește stație PECO, din cate Articolul…

- CERERE…Transformat din victima in inculpat, Eduard Filip Maricel spera sa scape acum de arestul preventiv. A cerut acest lucru judecatorilor, dar acestia au respins cererea formulata si au prelungit mandatul de arestare. Filip este cercetat pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala, lovire…

- La 27 octombrie se implinesc 82 de ani de la inaugurarea Ansamblului monumental „Calea Eroilor“ de la Targu Jiu, care cuprinde cele mai importante sculpturi din Romania si unele dintre cele mai valoroase de la nivel mondial: Masa Tacerii, Poarta Sarutului si Coloana fara Sfarsit. La inceputul anului…

- DUPA GRATII….Arestat preventiv pentru proxenetism, Valentin Stefan Pascal, de 44 de ani, din Barlad, a cerut magistratilor inlocuirea masurii privative de libertate. Instanta a luat act de cererea barbatului, dar a respins-o, ca nefondata. In plus, barbatul a fost obligat si la plata a 350 de lei, cheltuieli…

- Berlinul merge la culcare mai devreme. Toate barurile, restaurantele și magazinele se vor inchide la ora 23, ora locala. E noua masura impusa de autoritați pentru a impiedica agravarea pandemiei. Cei mai nemulțumiți sunt tinerii pentru care viața de noapte va deveni cel mult viața de seara. In Scoția…

- NECAZ… Ploaia care a cazut in ultimele ore a desfundat drumurile ramase nereparate in municipiul Huși. Iata, de pilda, pe strada Frunzelor, o mașina a nimerit in aceasta dimineața intr-una din gropile prezente pe toata suprafața parții carosabile. “Strada e ca dupa bombardament. Uitați, și la aceasta…