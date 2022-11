Masego a lansat Say You Want Me

Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna a lasat o noua melodie, dupa 6 ani de pauza. Toata lumea s-a intrebat cand va reveni artista in muzica, iar acum fanii se pot bucura de o noua piesa a cantareței internaționale. „Lift Me Up” este numele melodiei pe care Rihanna a lansat-o in urma cu doar cateva zile. Vedeta și-a bucurat fanii…

- American Music Awards 2022 e pe val! Industria americana de Muzica si-a anuntat nominalizarile pentru anul acesta si dintre acestea nu lipsesc celebritati ca Adele, Beyonce sau Harry Styles. Show-ul care a luat o pauza din cauza pandemiei se intoarce pe 20 noiembrie. Artistul cu cele mai multe nominalizari,…

- Rapperul portorican Bad Bunny a primit joi cele mai multe nominalizari - opt - la premiile AMA (American Music Awards) din acest an, depasindu-i in clasamentul artistilor cu nominalizari multiple pe rapperul canadian Drake si pe doua superstaruri ale muzicii pop, cantaretele americane Beyonce si…

- La 19 ani de la lansare, Radu Sirbu prezinta primul remix cu clip al hitului internațional „Dragostea din Tei”. Melodia trupei O-Zone a ajuns in topurile din toata lumea și a fost preluata inclusiv de vedete precum Rihanna și T.I. „Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei/ Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma,…

- Anamaria, Emil, Alexia, Bogdan și Miruna adica tinerii din 6Teen au revenit cu noutați și surprize muzicale iar impreuna cu Sprint Music au lansat piesa “1 2 3”. O alta surpriza esta ca pentru prima data puștii nu au mai colaborat cu Mellina, ci i-au avut alaturi pe Ralflo și Aura Gheorghe. Cea mai…

- Daca in urma cu cateva zile, Nicki Minaj a fost desemnata laureatul Video Vanguard Award de anul acesta la MTV Video Music Awards, iar in weekend, ea a cantat cu Drake și Lil Wayne la un spectacol de reuniune Young Money, acum artista lanseaza piesa “Super Freaky Girl”. Piesa “Super Freaky Girl” include…

- John Legend prezinta publicului single-ul “All She Wanna Do”, in colaborare cu Saweetie si ofera publicului informatii despre cel de-al optulea material discografic, care va aparea pe 9 septembrie 2022. John Legend incepe etapa a doua a aclamatului sau show din Las Vegas Residency – Love in Las Vegas…

- benny blanco a lansat “Bad Decisions”, alaturi de BTS si Snoop Dogg, primul single de pe urmatorul album al lui Blanco, al treilea material din cariera, care este așteptat la sfarșitul acestui an. Benny Blanco este renumit pentru ca a lucrat cu vedete ale muzicii pop precum Justin Bieber, Katy Perry,…