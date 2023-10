„Mascaţii” s-au dus peste firmele acuzate că au umplut România de gunoaie! Procurorii efectueaza percheziții domiciliare in cinci județe intr-un dosar privind introducerea fara drept de deșeuri din spatiul intracomunitar. Anchetatorii au stabilit ca, incepand cu anul 2021, in Timis, Arad, Bihor si Hunedoara, precum si in Bucuresti, mai multe persoane au introdus fara drept in tara deseuri provenite din spatiul intracomunitar in scopul obtinerii de foloase […] The post „Mascatii” s-au dus peste firmele acuzate ca au umplut Romania de gunoaie! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 octombrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, efectueaza 44 de percheziții domiciliare, in județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu, inclusiv la sediile și punctele de lucru ale unor persoane…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara efectueaza, duminica, 44 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Arad,…

- Anchetatorii au stabilit ca, incepand cu anul 2021, in Timis, Arad, Bihor si Hunedoara, precum si in Bucuresti, mai multe persoane au introdus fara drept in tara deseuri provenite din spatiul intracomunitar in scopul obtinerii de foloase materiale substanțiale.

- Polițiștii fac duminica 44 de perchezitii domiciliare, in Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu. Sunt vizati membrii unui grup infractional, specializat in introducera in tara de deseuri. ”La data de 1 octombrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in 11 județe din țara. Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta…

- Serviciul Național de Meteorologie emite avertizare de cod portocaliu pe masura ce instabilitatea atmosferica crește. Conform meteorologilor, intre orele 16:00 – 21:00, in Banat și in jumatatea de vest a Olteniei si in sud-vestul Transilvaniei vor exista perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.…

- Autoritatile au instituit, pentru sambata si duminic, restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, pe drumurile nationale si autostrazi, din cauza caniculei. Sunt vizate 19 judete si Capitala. Potrivit unui comunicat de presa, de sambata, al Companiei Nationale de Administrare…

- Doua județe din Moldova se afla in top trei cele mai periculoase județe din țara, potrivit un studiu realizat recent, care a luat in calcul incidentele violente incheiate tragic. La polul ops se afla municipiul București, Arad și Timiș.