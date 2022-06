Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații din Franța, Brigitte Bourguignon, a declarat ca francezii ar trebui sa poarte, din nou, masca de protecție in spațiile aglomerate, in contextul in care numarul cazurilor de infectari cu coronavirus este in creștere, relateaza Reuters. „Nu spun ca masura ar trebui sa fie obligatorie,…

- Anunțul premierului roman privind identificarea unei soluții pentru reducerea prețului benzinei la pompa cu 50 de bani pe litru este inca o noua schema de compensare menita sa atenueze impactul prețurilor la energie asupra populației. Pana acum, in Romania, guvernul a decis reducerea TVA la energie…

- De la 1 iunie utilizarea maștii de protecție nu mai este necesara in mare parte a Greciei, insa au ramas cateva locuri in care masca ramane obligatorie, precum: pentru șoferii de taxi și pasageri, angajații și clienții din farmacii, dar și pentru cei care circula cu mijloacele de transport in comun,…

- Incepand de azi, Agentia pentru Siguranta Aviatica a UE (EASA) si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) nu mai recomanda purtarea mastilor in aeroporturi si in aeronave ca regula generala. Totuși, pasagerii care calatoresc cu avionul inspre si dinspre Germania vor fi nevoiti…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf. In Italia a fost ridicata obligativitatea purtarii…

