Masca, obligatorie în apropierea școlilor din București, din 13 septembrie Masca de protecție devine obligatorie pe o raza de 50 de metri in jurul școlilor din București, incepand cu 13 septembrie, in prima zi a noului an școlar. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a luat miercuri o singura masura suplimentara fața de cele cunoscute deja, adica cea legata de masca de protecție. Prefectul […] The post Masca, obligatorie in apropierea școlilor din București, din 13 septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a dispus, printr-o hotarare adoptata miercuri, ca este obligatorie purtarea maștii de protecție pe o raza de 50 de metri in jurul unitaților de invațamant, pentru persoanele care staționeaza in acest perimetru, incepand cu data de…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti se reunește astazi pentru a discuta despre o posibila introducere a obligativitatii purtarii mastilor de protectie pe o raza de 50 sau 100 de metri in jurul scolilor. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca este o masura necesara pentru…

- Masca de protecție ar putea deveni obligatorie in proximitatea școlilor, anunța prefectul Capitalei Alin Stoica. Masura ar putea intra in vigoare din 13 septembrie, cand elevii se intorc in banci. „Am avut discuții pentru introducerea obligativitații maștii pe o raza de 50 de metri sau 100…

- Un incendiu violent a izbucnit sambata seara la o hala din localitatea Mogosoaia, județul Ilfov in imediata apropiere a Capitalei. Din primele informatii, flacarile s-au extins pe o suprafața de 2.000 de metri patrați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), incendiul…

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Strazile sectorului 1 sunt pline de deșeuri. Dupa cele menajere, au aparut mormane intregi de deșeuri din construcții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, joi, ca este in analiza solicitarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1 pentru declararea starii de alerta. „In…