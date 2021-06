Masca nu mai este obligatorie în spațiile deschise, în Spania, dar mulți cetățeni continuă să o poarte Pentru prima data dupa un an de restricții, masca de protecție nu mai este obligatorie in aer liber in Spania, incepand cu data de 29 iunie 2021. Cu toate acestea, mulți dintre spanioli au precizat ca vor continua sa o poarte, pentru a se proteja. Cu un bilant de peste 80.000 de decese din peste […] The post Masca nu mai este obligatorie in spațiile deschise, in Spania, dar mulți cetațeni continua sa o poarte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție nu mai este obligatorie in aer liber in Spania, pentru prima oara dupa un an de restricții, insa mulți dintre spanioli continua sa o poarte pentru a se proteja, relateaza Reuters.

- Premierul Florin Cițu s-a bucurat de prima zi fara masca in spații deschise. El a povestit ca a facut o plimbare la prima ora sa bea cafea și a fost „wow”. „Cum este pentru voi prima zi fara masca in spatii deschise? Eu deja am facut o plimbare la prima ora pana la cafea si […] The post Premierul, in…

- Masurile de relaxare vor fi aplicate in doua etape: de la 1 Iunie și de la 1 August, a declarat premierul Florin Cițu care se afla azi la Constanța. La inceputul lunii iunie va fi eliminata masura portului maștii de protecție pe plaja. „Cred ca pentru 1 iunie putem vorbi deja de eliminarea purtatului…

- Presa din Spania titreaza mare pe prima pagina “Se intorc la Hagi”. Cotidianului Estadio Deportivo da ca aproape sigur transferul lui Ianis Hagi la Sevilla și susțin ca gruparea andaluza este pe urmele internaționalului roman inca din 2018, cand evolua la Viitorul, scrie digisport.ro “Gica Hagi este…

- Masca de protecție trebuie purtata pe plaja și in apa marii. Secretarul de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene, a explicat, vineri, regulile care trebuie respectate de catre hotelieri, dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Paul Ene a facut referire la obligativitatea…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca”, a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea maștii in…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca inca nu a platit amenda de 500 de lei primita saptamana trecuta, pentru ca nu a purtat masca la o acțiune de impadurire, in Talmaciu, judetul Sibiu „Mai am, cred, zece zile sa platesc. Am primit instiintarea in cutia postala. Am 15 zile sa platesc jumatate…

- In timpul protestelor care au avut loc, luni seara, in Brașov mai mulți protestatari s-au filmat și au postat imaginile pe rețelele de socializare. Intr-unul din clipuri, un protestatar anti-masca a surprins un pacient la geamul salonului unde era internat. Omul respira cu ajutorul unei maști cu oxigen…