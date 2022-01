Vești de ultima ora pentru romani. Incepand cu 8 ianuarie, sambata, noi reguli intra in vigoare. Starea de alerta a fost prelungita. Ordinul ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in aer liber, pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial și intra in vigoare astazi. Astfel, incepand cu data de 8 ianuarie se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de tip medical cu 3 pliuri (masca medicinala) sau a maștii de protecție FFP2 (N95), astfel incat sa acopere gura si nasul, in toate spatiile…