Incearca cel puțin o masca de fața cu cafea și te vei convinge de beneficiile ei pentru ten. Datorita concentrației mari de antioxidanți, cafeaua este excelenta ca bautura, dar și ca ingredient in produsele cosmetice. Descopera ce proprietați deosebite are cafeaua pentru frumusețea ta. Alege o masca de fața cu cafea in funcție de necesitațile tenului tau și in funcție de ingredientele naturale cu care o poți combina. Cafeaua are numeroase proprietați benefice pentru piele, fie ca o consumi fiarta la ibric sau o combini cu uleiuri, fructe, miere sau iaurt pentru diferite maști naturale și produse…