Masacru la grădiniţă: 16 copii şi doi educatori, înjunghiaţi! Atac salbatic la o gradinita din China. 16 copii si doi educatori au fost raniti miercuri intr-un atac cu cutitul intr-un oras din sudul tarii. Incidentul s-a produs miercuri dupa amiaza la o gradinita din Xinfeng, in regiunea autonoma Guangxi. Politia l-a arestat pe atacator si a fost lansata o ancheta, au mai anuntat autoritatile […] The post Masacru la gradinita: 16 copii si doi educatori, injunghiati! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Saisprezece copii de gradinita si doi educatori au fost injunghiați miercuri de un barbat despre care presa din China spune ca ar fi vrut astfel sa se razbune pe soția lui care lucreaza la acea gradinița și care l-a anunțat recent ca vrea sa divorțeze. Cel puțin o persoana a murit, informeaza Xinhua…

- Cel puțin un educator a murit in urma atacului care a avut loc miercuri, 28 aprilie, asupra unei gradinițe din orașul chinez Beiliu, potrivit portalului platformei de socializare Weibo . 16 copii și un alt cadru didactic au fost injunghiați. Un barbat a intrat in unitatea de invațamant cu un cuțit in…

- Un barbat inarmat cu un cutit a atacat 18 persoane, intre care 16 copii, la o gradinița din regiunea Guangxi, situata in sud-vestul Chinei. Cel putin una dintre victime a murit, informeaza Digi24 . Cel puțin o victima a murit in urma atacului care a avut loc asupra unei gradinițe din orașul chinez Beiliu.…

- Cel puțin o victima a murit in urma unui atac care a avut loc asupra unei gradinițe din orașul Beiliu din China. Un barbat a intrat in unitate cu un cuțit și a inceput sa injunghie elevii și personalul didactic.

