Stiri pe aceeasi tema

- Primul Paste „liber de pandemie” din ultimii doi ani este marcat de o putere de cumparare erodata de inflatia care a atins doua cifre pentru prima data in ultimii 18 ani, informeaza AGERPRES . In conditiile unui razboi nu departe de granita, Romania nu se confrunta insa cu o penurie de alimente, dar…

- Romanii vor trebui sa plateasca pentru masa de Paste cu 50% mai mult decat anul trecut, la unele produse inregistrandu-se aproape o dublare a pretului, a declarat presedintele Federatiei sindicale din industria alimentara - Sindalimenta, Dragos Frumosu, pentru Agerpres."Masa de Paste va fi categoric…

- Presedintele Federatiei sindicale din industria alimentara – Sindalimenta, Dragos Frumosu, sustine ca masa de Paste de anul acesta va fi cu 50% mai scumpa decat anul trecut, la unele produse inregistrandu-se aproape o dublare a pretului. „ Masa de Paste , daca ne gandim numai la ea, va fi categoric…

- Prețurile au crescut de doua sau de trei ori intr-un an, iar veniturile au fost marite cu maximum 10%. Coaliția tot se lauda cu un mix de masuri care ii salveaza pe romani, dupa ce li s-au luat bani cu lopata, ca acum sa li se dea cu lingurița. Cu toate cifrele oficiale de la Institutul Național de…

- Industria alimentara din Romania se afla in al doilea mare moment dramatic, iar pana la ora actuala aceasta nu a primit niciun fel de ajutor, nici la inceputul pandemiei, nici in mijlocul ei si nici acum odata cu scumpirea energiei electrice si a gazelor, sustine presedintele Federatiei Patronale…

- Pretul electricitatii si al gazelor din Romania urmeaza trendul celor din Europa, afirma Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care susține ca nu are niciun semn ca actorii din piata au incalcat legislatia concurentei atat la noi, cat si la nivel european. Oricum, scumpirile din ultimele…

- Pentagonul a anunt astazi ca trupele americane vor fi desfasurate in zilele urmatoare in Europa de Est. Cei 1.000 care vin in Romania se adauga celor aproximativ 900 de soldati americani aflati deja in tara. Trupele ce vor fi desfasurate in Romania sunt sub comanda SUA, nu a NATO.

- Reevaluarea riscului și alte evoluții post-pandemice vor influența in mare masura apetitul și valoarea investițiilor imobiliare in acest an și pe termen mai lung. Creșterea rapida a ratelor dobanzilor pentru dolarul american și posibilitatea unei evoluții similare pentru euro incepand cu 2023 reprezinta,…