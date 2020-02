Mărul discordiei: De ce parlamentarii nu au putut găsi astăzi o cale de conciliere CHIȘINAU, 21 feb - Sputnik. Dupa ce membrii Biroul Permanent au constatat ca moțiunea simpla impotriva ministrului de Externe Ciocoi nu este alcatuita conform normelor legale și nu a admis-o in procedura legislativa, deputații Blocului ACUM au blocat astazi tribuna Parlamentului in semn de protest fața de refuzul Legislativului de a-l chema in plen pe șeful diplomației moldovenești. Exponenții PAS și PPDA sunt convinși ca moțiunea a fost formulata corect. © Sputnik / Miroslav Rotari Deputații Blocului ACUM sunt nemulțumiți de neadmiterea in procedura legislativa a moțiunii simple… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md / Miroslav Rotari Deputații Blocului ACUM sunt nemulțumiți de neadmiterea in procedura legislativa a moțiunii simple…

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PAS si PPDA au blocat tribuna Parlamentului vineri, 21 februarie, in semn de protest ca motiunea de cenzura impotriva ministrului de Externe, Aurel Ciocoi, a fost blocata de Biroul Permanent. In opinia opozitiei, motiunea nu a fost admisa in Parlament prin incalcarea Constitutiei.

- Deputatii PAS si PPDA au blocat tribuna Parlamentului vineri, 21 februarie, in semn de protest ca motiunea de cenzura impotriva ministrului de Externe, Aurel Ciocoi, a fost blocata de Biroul Permanent. In opinia opozitiei, motiunea nu a fost admisa in Parlament prin incalcarea Constitutiei.

- Deputații fracțiunilor PAS și PPDA au blocat tribuna Parlamentului, in semn de protest fața de refuzul Legislativului de a examina moțiunea simpla impotriva ministrului de Externe. S-a intamplat chiar atunci cand premierul trebuia sa prezinte raportul de activitate.

- Circa 20 dintre cei 72 de angajați ai Stației de Irigare Briceni și-au primit doar parțial salariile pentru anul 2019. Deși acum doua saptamâni, Alexandru Slusari, vicepreședintele Parlamentului, afirma ca Agenția Proprietații Publice (APP) i-a promis ca vor fi alocați 860…

- Biroul Permanent al Parlamentului, cu majoritatea voturilor PDM si PSRM, nu a admis in procedura legislativa motiunea simpla impotriva ministrului de Externe, Aurel Ciocoi. Anuntul a fost facut joi, 20 februarie, de presedinta Legislativului, Zinaida Greceanii, fapt ce a starnit nemultumirea opozitiei,…

- Deputații PAS, PPDA și PDM pregatesc și ar putea aproba și vota împreuna, în Parlamentul de la Chișinau, un document cu privire la menținerea viziunilor pro-europene și parcursului european al R. Moldova. Documentul a fost elaborat de catre deputații din fracțiunea PAS și expediat…

- In noua sesiune parlamentara, care urmeaza sa inceapa in luna februarie, deputatii vor pune accent, in primul rand, pe proiectele care vor viza domeniul social. In topul prioritatilor se vor afla si lupta contra coruptiei, reforma justitiei si domeniul economic. Despre aceasta au anuntat deputatii Sergiu…

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Deputații au aprobat, astazi, in ședința Legislativului, un proiect de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar. © Sputnik / Miroslav Rotari Date noi: Cați moldoveni primesc „salarii in plic” și unde avem mai mulți șomeri Potrivit…