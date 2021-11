Marina Știrbu lucreaza de peste 20 de ani ca asistenta medicala, o buna parte din acești ani petrecuți pe Terapie Intensiva. Acum este asistenta-șefa pe secția 6 de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infecțioase. Prima ei amintire din pandemie e ziua in care virusul a ajuns la Iași: 16 martie 2020. „E adanc infipta data in calendarul creierului nostru”, spune femeia. S-au pregatit cu cateva saptamani inainte, cum sa imbrace sau sa dezbrace combinezoane, moment in care și-au dat seama ca trebuie sa cumpere oglinzi in spital. Doar așa puteau vedea cum sa se pazeasca sa nu-și contamineze imbracamintea…