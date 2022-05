Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Asistenta Sociala (DAS) Deva efectueaza, in aceasta perioada, anchete sociale in randul cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, care sunt gazduiti de persoane fizice pe raza municipiului Deva, a informat marti institutia…

- Primii 15 copii refugiați din Ucraina, care au solicitat sa ia parte la ore in școlile din Neamț, au primit aprobarea inspectoratului școlar. Zeci de familii de ucraineni au tranzitat județul nostru, dar abia la o luna de la inceperea conflictului cateva au decis sa ramana aici, cel puțin temporar.…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, anunta, joi, intr-o postare pe Facebook, lansarea aplicatiei KidsUkraine, destinata gestionarii situatiei, in timp real, a copiilor ucraineni care sosesc in Romania. De la inceputul crizei umanitare din Ucraina, 528 copii au intrat…

- Specialiști ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava stau in permamența in Vama Siret, unde ofera servicii pentru mamele și copiii din Ucraina, chiar de la debutul conflictului armat. Ei sunt sprijiniți de translatori voluntari. Șefa instituției județene, Nadia Crețuleac,…

- Nouasprezece locuri pentru copiii ucraineni neinsotiti au fost identificate in cadrul structurilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a informat, luni, institutia de asistenta sociala. ‘DGASPC Vrancea completeaza si actualizeaza permanent baza de date constituita…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, in colaborare și coordonare cu autoritațile și instituțiile responsabile, a inițiat demersurile necesare astfel incat asigurarea respectarii drepturilor copiilor și protecția lor adecvata sa fie puse in practica, in regim…

- Premierul Nicolae Ciuca, insotit de mai multi ministri, seful DSU, Raed Arafat, si de presedinte CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, vineri, stadiul pregatirilor la frontiera cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un raport al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului arata ca numarul copiilor abuzați, neglijați sau chiar exploatați prin munca a crescut cu peste 100 de cazuri fața de anul precedent. „In ceea ce privește cazurile de copii abuzați, neglijați și exploatați prin munca…