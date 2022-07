Mărturisirea unui deputat: „Unii dintre oamenii cu cele mai înalte funcții în Bulgaria sunt spioni ruși” Deputatul de la „Bulgaria Democrata” (BD) Ivailo Mircev a declarat ca formațiunea sa nu s-a indoit niciodata de ceea ce fac majoritatea diplomaților ruși in Bulgaria. „Am primit insa asigurari ca serviciile de informații ruse și rețeaua de spionaj rusa au ajuns chiar la varful statului, ceea ce este foarte ingrijorator”, a spus el pentru postul bTV. „Imaginați-va unii dintre oamenii cu cele mai inalte funcții in țara, cei care au fost aleși”, a adaugat el, precizand ca nu poate da nume. Potrivit acestuia, impotriva lor exista dovezi de cooperare cu serviciile ruse. Aceasta informație a fost impartașita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

