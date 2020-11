Mărturiile unui senator detronat din PSD. Radu Preda: Am fost orb! Senatorul de Dolj Radu Preda a acordat un interviu incendiar Gazetei de Sud, in care a dezvaluit culisele mazilirii sale din Partidul Social Democrat. Cine nu l-a mai vrut in PSD si cum „s-a culcat“ pe primul loc pe lista de la Dolj pentru Camera Deputatilor si s-a trezit pe locul 11, loc neeligibil pentru Parlamentul Romaniei, aflati din interviu. „Olguta mi-a dat SMS si mi-a spus ca ea m-a votat pe primul loc“, afirma Radu Preda despre nasa sa de cununie. El recunoaste ca a fost tot timpul un apropiat al Olgutei Vasilescu, de aici si socul indepartarii sale din PSD. Gazeta de Sud: Ati fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirea a fost facuta, pe surse, de publicatia locala Indiscret, un saptamanal de anchete si investigatii din Oltenia.Europarlamentarul PSD Claudiu Manda, unul dintre liderii social-democratilor din Dolj, a confirmat informatia pentru Libertatea.Potrivit publicatiei locale…

- Lia Olguta Vasilescu, candidatul PSD pentru primaria Craiova, a declarat la iesirea de la urne, ca a votat pentru cea mai buna echipa a unui partid politic si i-a indemnat pe cetateni sa iasa la vot. „Am votat astazi pentru cea mai buna echipa a unui partid politic, o echipa care, de-a lungul timpului,…

- Deputatul Catalin Radulescu prezinta, pe Facebook, "adevaratele motive" ale excluderii sale din PSD, sustinand ca a sesizat "existenta unui grup mafiot, format din masoni, dar care aveau si calitatea de informatori sau ofiteri acoperiti ai serviciilor si care il inconjurasera pe Liviu Dragnea", grup…

- Deputatul Catalin Radulescu prezinta, pe Facebook, "adevaratele motive" ale excluderii sale din PSD, sustinând ca a sesizat "existenta unui grup mafiot, format din masoni, dar care aveau si calitatea de informatori sau ofiteri acoperiti ai serviciilor si care îl înconjurasera…

- Dupa 8 ani de pauza, Radu Moldovan reintra in jocul politic național. El a fost ales vicepreședinte in noua echipa de conducere a PSD, condus de președintele Marcel Ciolacu. Un al bistrițean, Vasile Sebastian Dancu, devine președintele Consiliului Național. Congresul extraordinar al PSD a avut loc sambata…

- Finanțare europeana pentru reabilitarea Policlinicii pentru Sportivi din Craiova. Policlinica pentru Sportivi din municipiul Craiova va fi, in sfarșit, reabilitata. Cladirea construita in anii 70 va fi transformata intr-una moderna, printr-un proiect cu fonduri europene. Contractul de finanțare a fost…

- Actualul primar al Craiovei, Mihail Genoiu, și actualul președinte al Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, sunt primele doua propuneri ale PSD Dolj pentru Senatul Romaniei. Anunțul a fost facut de reprezentanții PSD Dolj in cadrul unei intruniri care a avut loc astazi la Sala Polivalenta din Craiova.…

- Candidatul PSD la funcția de președinte al CJ Dolj va fi Cosmin Vasile, au anunțat reprezentanții PSD Dolj in cadrul unei intruniri care a avut loc astazi la Sala Polivalenta din Craiova. Cosmin Vasile este in prezent vicepresedinte al CJ. Acesta are 42 de ani și a absolvit Colegiul „Frații Buzești”.…