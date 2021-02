Stiri pe aceeasi tema

- Un paramedic SMURD, protagonist al unei imagini care a facut inconjurul internetului in ziua tragediei de la Institutul Național “Matei Balș” din Capitala a vorbit duminica, pentru prima oara, despre cosmarul trait acolo, in exclusivitate la Antena 3. Cosmin Precup, paramedic voluntar la SMURD, a fost…

- Ministerul Sanatații anunța un nou deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021.

- Este vorba despre o femeie de 80 de ani, care se afla in pavilionul V in momentul izbucnirii incendiului. In urma tragediei, pacienta a fost transferata la Spitalul Militar din București. Femeia se afla in stare grava, fiind diagnosticata cu o forma severa de Covid-19. In plus, suferea și de alte boli…

- Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021.

- Inca un pacient cu COVID-19, transferat dupa incendiul de la Institutul Național “Matei Balș”, a murit joi. Bilanțul tragediei ajunge astfel la 12 decese. Este vorba despre un pacient care se afla in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, in timpul incendiului…

- Managerul Intitutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București a decis sa spuna tot adevarul despre ce s-a intamplat in noaptea in care un pavilion a ars, patru persoane au fost gasite carbonizate, iar in total, opt oameni și-au pierdut viața.

- Președintele Klaus Iohannis s-a deplasat vineri la locul tragediei de la Spitalul ”Matei Balș” din București, acolo unde cinci persoane și-au pierdut viața in urma unui incendiu. La fața locului l-au intampinat autoritațile deja prezente acolo, in frunte cu prefectul de București, Traian Berbeceanu. …

- Testele serologice ar trebui folosite mai degraba in documentarea unor complicații tardive sau pentru diagnosticul retrospectiv al bolii Covid-19, decat pentru diagnosticul din faza acuta de boala, a declarat Conf. Dr. Adriana Hristea, prezentand rezultatele parțiale ale unui studiu colaborativ inițiat…