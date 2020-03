Stiri pe aceeasi tema

- China nu a inregistrat astazi niciun caz de imbolnavire cu coronavirus intre granițele țarii, pentru prima data de la apariția virusului. Comisia Naționala de Sanatate din China a anuțat astazi doar 34 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-10, toate persoanele venind insa din afara țarii. China continua…

- China nu a mai raportat nicio infecție locala cu noul coronavirus, joi, pentru prima oara de la debutul epidemiei, din decembrie 2019. Totuși, autoritatile din domeniul sanatatii au anuntat inca 34 de cazuri importate de infectare cu noul coronavirus, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acest numar de…

- China a anunțat miercuri, un singur caz de contaminare „locala” cu noul coronavirus Covid-19 si 12 cazuri de „import”. Pentru a doua zi consecutiv, este singurul caz inregistrat in orașul Wuhan (provincia Hubei), unde a inceput epidemia, in decembrie 2019, potrivit AFP. In ultima saptamana, in provincia…

- Numarul de cazuri de coronavirus din lume a ajuns la circa 120.000, fiind consemnate aproape 4.300 de decese, potrivit platformei Arcgis . Aproximativ 66.000 de pacienți bolnavi de Covid 19 s-au vindecat pana acum.Cea mai grava situație pare sa fie la acest moment in Italia, unde bilanțul deceselor…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…

- La nivel national, bilantul epidemiei de Covid-19 a ajuns la 2.981 de morti si la peste 80.200 de persoane infectate, a indicat Comisia Nationala de Sanatate. Potrivit autoritatilor, 115 de cazuri noi au fost inregistrate in provincia centrala Hubei, epicentrul epidemiei, unde virusul a aparut pentru…

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In buletinul sau zilnic, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de…