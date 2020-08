Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Adina Osan a relatat, intr-o postare pe Facebook, experienta sa ca suspect de COVID-19. "Traseul este asa: UPU, primul triaj, viza pentru al doilea cort de triaj, analize medicale rapide, repartizare la spitalul disponibil, in cazul meu Infectioase", spune jurnalista, potrivit News.ro. Jurnalista…

- Romania se confrunta un al doilea val epidemic, mult mai puternic, produs pe de o parte, de nerespectarea regulilor de protecție, iar pe de alta parte, de contestarea existenței virusului. Oricat de mult ar aplica autoritațile amenzi și alte sancțiuni,...

- Daca in unele zone ale tarii, medicii s-au oferit voluntari si au fost detasati la cerere in zonele care erau atunci focare active, in alte orase medicii povestesc ca au fost detasati fara voia lor, in conditii „de armata", in care au muncit extrem de mult. Schimbarea conducerii spitalului cu medicii…

- Primul judet din Romania care a scapat de COVID-19 este Aradul. Si asta dupa ce ieri a fost externat si ultimul pacient care a fost infectat cu noul virus, iar de aproape doua saptamani nu mai exista niciun caz. Aradul a fost la inceputul pandemiei printre judetele unde numarul de cazuri de COVID explodase.…

- ​CSM Bucuresti, ocupanta locului doi în Liga Nationala, nu apare pe lista cluburilor care au cerut wild card pentru Liga Campionilor, în sezonul 2020/2021, data publicitatii, miercuri, de EHF.De prezenta în viitoarea editie a Ligii Campionilor sunt sigure noua echipe, între…

- O terasa din București, de pe Calea Victoriei, percepe taxa covid pe nota de plata, care a fost facuta publica de Cristian Vasilcoiu pe pagina de Facebook. Terasele din Romania au primit dreptul de a se deschide de la 1 iunie, in condiții stricte de igiena și distanțare sociala. Practic, din cauza…

- Blondina este extrem de fericita ca alaturi le este si Cristi Borcea, dupa ce, in trecut, a lipsit de la multe evenimente, aflandu-se la inchisoare. Fanii au apreciat fotografia postata de Valentina si i-au transmis multe urari de bine micutului, dar si intregii familii. Citeste si: IMAGINI…

- Medicii din Romania se pare ca au gasit un nou tratament impotriva COVID-19 care da rezultate spectaculoase. De o luna, cadrele medicale din Timisoara le administreaza pacientilor anticoagulante chiar de la primele simptome de boala.