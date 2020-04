Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt viu. M-au scos din sicriu, Merg din nou”, marturiseste un veterinar din Corsica, Claude Gatti, contaminat cu noul coronavirus, dupa ce a iesit de la reanimare, la Ajaccio, relateaza AFP.

- Virusul ucigaș din China a facut victime in intreaga lume. In Italia, numarul cazurilor de persoane infectate cu COVID-19 și al celor decedate crește din clipa in clipa. In momentul de fața, bilanțul negru a ajuns 11.591. Iata ce marturii șocante a facut o șoferița de TIR care lucreaza in epicentrul…

- Barbatul care locuia și muncea in Wuhan s-a imbolnavit in urma cu o luna. Inițial avea simptomele unei raceli, insa starea lui s-a agravat. A banuit ca este de fapt gripa, apoi pneumonie, insa cand a mers la spital a aflat ca are coronavirus. "In cazul meu simptomele s-au manifestat in 3 etape:…

- Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.Testele unei paciente de 15 ani din Timisoara si al unui barbat din Hunedoara, internati cu coronavirus la Spitalul de Boli Infectioase, au iesit negative, astfel ca acestia vor fi externati, au anuntat reprezentantii spitalului.Prima…

- Romania are, incepand de astazi, cinci bolnavi diagnosticați cu coronavirus. Cel de-al cincilea caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat, miercuri, la Timișoara, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica. Primul barbat diagnosticat cu virusul originar din China a fost externat…

- Ministrul Sanatatii din Vietnam, a declarat ca cei 16 cetateni vietnamezi care au fost infectati cu tragicul virus, s-au vindecat, iar niciun alt caz de imbolnavire nu a mai fost inregistrat, anunta cei de la Reuters. Ultimul pacient, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost ultimul care s-a vindecat…