Stiri pe aceeasi tema

- In Franța s-a gasit cel mai mare brad din Europa ce are O varsta de 130 de ani și o inalțime de 66 de metri, potrivit Ziarul Financiar.Cu o inaltime de 66 de metri, bradul Douglas care domina barajul Renaison din regiunea Roanne, Franta, detine recordul pentru cel mai inalt copac de pe continentul european,…

- Noi informații in cazul celor doua fete in varsta de 15 ani care au murit dupa ce au cazut sarit de pe o cladire, in Lupeni. Ce ar fi facut adolescentele inainte sa cada de la 20 de metri inalțime. Oamenii legii au deschis o ancheta pentru a stabili in ce condiții s-a produs tragedia.

- Doua fete de 15 ani au murit, sambata, dupa ce s-au aruncat de la o inaltime de aproximativ 20 de metri, la o fosta fabrica din Lupeni, judetul Hunedoara. Una dintre fete si-a anuntat mama ca urmeaza sa se sinucida. Politia a deschis o ancheta. ”Astazi, in jurul orei 17:25, Politia a fost sesizata de…

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- Printre puținele proiecte din zona centrala a Bistriței, Best Luxury Residence propune celor care se afla in cautarea unui apartament un proiect imobiliar modern, care se ridica deja pe str. Libertații din Bistrița. Primul bloc va fi dat in folosința anul viitor. In aceasta perioada, dezvoltatorul imobiliar…

- Salvatorii și drumarii din Tulcea au intervenit toata noaptea pentru a scoate din nameți oamenii blocați in mașini. Zona de nord a județului a fost cea mai afectata de fenomenele meteo extreme, acolo fiind și drumuri blocate. 34 de persoane au fost salvat

- In Golful Lituya din Alaska se aflau doar șase persoane in trei barci in noaptea de 10 iulie 1958, cand s-a produs haosul. Pamantul a racnit și s-a cutremurat, in timp ce se formau valuri uriașe. Un cutremur cu magnitudinea de 8,3 a provocat alunecarea a 90 de milioane de tone de gheața și pietre in…

- Un barbat s-a ales cu mai multe fracturi, fiind internat in Sectia de Chirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, dupa ce, luni, a cazut de pe o scara pe care si-a asezat-o pe mai multe cabluri, la o inaltime de patru metri, a precizat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului Teritorial de Munca…