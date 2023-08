Stiri pe aceeasi tema

- Insulele Rhodos, Corfu, Evia, Creta și mai multe zone din apropierea Atenei au fost arse pentru mai bine de o saptamana in care s-au inregistrat cele mai ridicate temperaturi din Grecia. Specialiștii au dat vina imediat pe schimbarile climatice, fenomenul El Nino și incalzirea globala cauzata de poluare. In…

- Regiunea Attica din Grecia este subdivizata in 4 prefecturi: Atena, Pireu, Attica de Est și Attica de Vest. Aici traiesc 3.8 milioane de persoane, dintre care 3.15 milioane in zona metropolitana a Atenei. Așadar, este lesne de ințeles de ce traficul este sufocant in capitala Greciei. Pentru a imbunatați…

- Incendiile de vegetație din Grecia fac ravagii in continuare. Colonelul Alexandru Csilik, comandantul unui modul specializat pentru stingerea incendiilor de padure a vorbit despre lupta pompierilor romani cu flacarile din insula Rodos. Colonelul Alexandru Csilik a precizat ca in Grecia sunt alocați,…

- Prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis, a declarat marți, 25 iulie, ca pentru Grecia vara va fi dificila in continuare, subliniind ca nu exista o „aparare magica” in fața incendiilor de vegetație care afecteaza mai multe zone ale țarii, relateaza publicația locala Proto Thema.„Ne așteapta inca o vara…

- Mii de turiști, inclusiv cetațeni romani, se afla intr-o situație critica pe insula Rodos in urma incendiilor devastatoare care amenința stațiunea Kiotari. Autoritațile elene au mobilizat echipaje de pompieri, inclusiv o echipa de militari slovaci, pentru a stinge flacarile și pentru a evacua turiștii…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, intre 25 și 30 de cetațeni romani se aflau in zona de evacuare…

- Valul de canicula care a lovit Europa a adus incendii uriașe de vegetație in Grecia. Mii de hectare de vegetație uscata s-au aprins, iar flacarile au ajuns sa aiba cațiva metri inalțime. Flacarile se apropie de Atena. Autoritațile elene au cerut sprijin internațional pentru a putea lupta cu flacarile…