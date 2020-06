Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbati sunt acuzati ca, timp de un an, au sechestrat mai multe persoane pe care le obligau sa munceasca pentru ei pana la epuizare. Victmele erau uneori rapite din gari si tinute in conditii improprii, in incaperi incuiate cu lacat. Pentru a fi determinate sa munceasca, victimele erau suspuse…

- Baiețelul din localitatea Icușeni traia cu mama și sora sa, grav bolnava. Zilnic mergea la fratele sau mai mare pentru a aduce mancare pentru familia lui, dar pe traseu trebuia sa traverseze și raul Jijia, pe un podeț din care lipsesc scanduri.Inițial, micuțul a trecut peste podeț, dar…

- 10 oameni din Iași au murit dupa ce au consumat spirt contrafacut. Din primele informații, o parte din ei sunt și oameni ai strazii. Poliția s-a mobilizat rapid, iar luptatorii de la trupele speciale au descins la mai multe locații din Capitala, acolo unde ar avea sedii firma care a produs spirtul.Citește…

- Informații de ultima ora de la Poliția de Frontiera, dupa incidentul grav in care opt oameni au murit in Dunare, in timp ce incercau sa treaca granița ilegal. Un cetatean sarb a fost retinut pentru 24 de ore de politistii de frontiera din Mehedinti dupa ce 7 oameni pe care voia sa-i aduca in Romania…

- Cel putin 36 de persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs miercuri pe un santier din Coreea de Sud, relateaza agentia de presa Yonhap, anunța MEDIAFAX.Incendiul a avut loc pe santierul de construire a unui depozit, in orasul sud-coreean Icheon, la circa 80 de…

- Alte patru decese provocate de coronavirus au fost anuntate joi dupa -amiza, astfel ca numarul total a ajuns la 545. Alte 386 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, iar bilantul se ridica la 10.096. In Bucuresti sunt 1.100 de cazuri.

- FOTO – Arhiva Un roman din Italia a murit dupa infectarea cu coronavirus, a informat MAE. Cetațeanul roman avea și alte afecțiuni medicale. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in urma demersurilor Ambasadei Romaniei la Roma și ale Consulatului General al Romaniei la Milano, autoritațile italiene…

- Doi barbați și-au pierdut viața, sambata dimineața, intr-un accident rutier produs pe DN1 in apropierea localitații Bradu din județul Sibiu, dupa ce un TIR și o autoutilitara s-au ciocnit frontal,...