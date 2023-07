Deși luptatorii Wagner vorbesc rareori cu presa, serviciul rusesc al BBC a reușit sa discute cun mercenar care s-a aflat in mijlocul acțiunii. Un mercenar care a participat in urma cu o luna la rebeliunea de o zi a lui Evgheni Prigojin impotriva conducerii militare ruse spune ca el și camarazii sai „habar nu aveau” despre planul liderului grupului paramilitar care a ordonat ocuparea orașului Rostov-pe-Don și marșul spre Moscova, scrie BBC . In decurs de doar 24 de ore, liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a organizat o insurecție, trimițand trupe in orașul Rostov din sudul țarii, apoi mai…