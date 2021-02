Un student de la Facultatea de Medicina din Galați a povestit experiența traita in timpul voluntariatului in Spitalul Județean din oraș. Acesta a ingrijit numeroși bolnavi de Covid-19 și s-a declarat emoționat de dramele prin care trec cei care mor fara sa-și ia ramas bun de la cei dragi. Este vorba despre Razvan Iacob, student in anul IV la Facultatea de Medicina și Farmacie din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” din Galați. Acesta practica voluntariatul din luna decembrie a anului trecut la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei, conform Mediafax.…