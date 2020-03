Stiri pe aceeasi tema

- Bjonda Haliti (22 de ani) este o tanara din California care a fost infectata cu Covid-19 și aținut un jurnal cu tot ceea ce a simțit inca de la prima apariție a simptomelor. Jurnalul a fost prezentat de englezii de la Daily Star: Bjonda vrea ca toata lumea sa ii cunoasca povestea și sa știe…

- O pacienta infectata cu Covid-19 este transportata in stare grava in cursul zilei de sambata, 21 martie, de la Suceava la Iasi. Potrivit primelor informatii, femeia a intrat in stop cardio-respirator.

- Opt din zece locuitori ai Madridului ar putea fi infectati cu virusul COVID-19. Este cel mai negru scenariu luat in calcul de spanioli, potrivit lui Isabel Diaz Ayuso, presedinte al Comunitatii Madrid. Spania, a patra cea mai afectata tara din lume de pandemia de coronavirus, cu 803 morti…

- O mama care iși crește singura cele trei fiice, in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, și care a fost infectata cu coronavirus, a povestit cum a facut-o COVID-19 sa se simta.

- ​​Creșteri importante ale traficului de internet și telefonie au început sa fie anunțate de toți marii operatori de comunicații din România, care asigura însa ca au luat masuri pentru a asigura continuitatea serviciilor pe fondul creșterii traficului de date datorate izolarii la domiciliu…

- Ce simte o persoana infectata cu coronavirus? Este întrebarea care, în aceste zile, se afla pe buzele tuturor. O femeie infectata cu COVID-19 a oferit raspunsul la aceasta întrebare, explicând cât se poate de clar cu ce simptome s-a confruntat și cum a ajuns sa afle…

- Doctorul Masoud Mardani a declarat intr-un interviu acordat unui ziar iranian ca o persoana infectata cu noul coronavirus ar putea transmite infectia altor patru persoane. Astfel, este de asteptat ca 30-40 la suta din populatia Teheranului sa fie infectata cu virusul COVID-19 pana la sfarsitul lunii,…

