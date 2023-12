Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi de Craciun, la data de 26 decembrie 2023, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. In urma cercetarilor s-a constatat ca acest complex care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a șase persoane. Iata declarațiile cutremuratoare…

- Nicușor Dan baga capul in poza dupa incendiul de la Ferma Dacilor: Trebuie sa avem un control sistematic al autoritațilorTraim intr-o țara in care foarte multe instituții nu funcționeaza, a avertizat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, marți, la B1 TV, in contextul tragediei de la pensiunea…

- „In urma tragicului eveniment produs in aceasta dimineața la un operator din județul Prahova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a solicitat ISU Prahova prezentarea unui raport preliminar referitor la controalele efectuate, inclusiv deficiențele constatate și sancțiunile aplicate, daca…

- Tatal unei tinere care a murit in incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor a fost audiat marți seara de catre polițiștii din Mizil. Barbatul le-a marturisit jurnaliștilor Digi24 ca nici nu știa ca fiica sa se afla in acea cabana. Incendiul devastator s-a soldat cu 6 morți, iar doua persoane sunt inca…

- Șase persoane, dintre cele douazeci si sase care se aflau in pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, in momentul in care complexul a fost curprins de flacari, și-au pierdut viața. Potrivit informațiilor, oamenii au participat, cu o seara in urma, la o petrecere. Ce s-a intamplat cu o seara inainte…

- La etajul imobilului era organizata o petrecere privata a familiei patronului pensiunii. Dimineața, in jurul orei 6:00, a izbucnit incendiul. Soacra patronului, care a reușit sa iasa din imobil, a povestit la Antena 3 CNN ca fiica ei a simțit miros de fum. ”Fiica mea este soția patronului. A simțit…

- In lumea jurnalismului, linia fina dintre informare și manipulare devine tot mai fragila, mai ales in contextul recentelor evenimente care au avut loc la o pensiune de pe dealul Istriței, din Tohani, in a doua zi de Craciun. Incendiul devastator, pierderea de vieți și drama umana au fost transmise in…

- Pensiunea din Tohani, județul Prahova, unde a izbucnit marți un incendiu in care au murit un adult și un copil, nu are autorizație de securitate la incendiu, potrivit ISU Prahova.Potrivit ISU Prahova, pensiunea unde a izbucnit incendiul nu are autorizație de securitate la incendiu., conform Mediafax.…