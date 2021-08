In urma cu exact doua saptamani, PRESSALERT.ro relata despre un tanar in varsta de 34 de ani care se afla internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers […] Articolul Marturia unui tanar de 34 de ani infectat cu COVID-19, salvat din ghearele morții de medicii de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara: „Am crezut ca o sa mor in fiecare zi” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .