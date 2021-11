Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina de Facebook "RO Vaccinare" a fost postata marturia unui supravietuitor COVID-19 intubat si resuscitat. Este vorba despre Gabriel Toma din Iasi, internat la Letcani. "A trecut un an... A trecut un an de la sarabanda bradicardie, resuscitare, intubare, detubare, resuscitare... Apoi iar intubare,…

- Compania farmaceutica americana a anuntat marti ca a cerut autorizarea in regim de de urgenta in SUA a medicamentului sau impotriva COVID. Paxlovid este un tratament foarte asteptat pentru ca poate fi administrat cu usurinta acasa in primele zile dupa aparitia simptomelor, in caz de infectare, informeaza…

- Cum modifica lupta anti-COVID medicamentele aparute pe piata? In primul rand, un avertisment clar: „Sa fie luate din farmacii, dar obligatoriu pe reteta, altfel e periculos". Doua companii au anuntat in ultima perioada depasirea unei noi bariere in lupta impotriva COVID-19. Dupa ce, la nivel mondial,…

- Marea Britanie a devenit prima țara din lume care a aprobat o pastila împotriva COVID-19, relateaza Reuters. Este primul medicament împotriva SARS-CoV2 care se administreaza oral. Alte tratamente care au ajuns pe piața sunt injectabile. Medicamentul numit molnupiravir, dezvoltat…

- „Aveti un spital functional si continuati sa denigrati acest proiect", i-a reprosat Cristian Stanciu presedintelui CJ. „Nu faceti altceva decat pura demagogie intr-un pur stil clasic pesedist", i-a raspuns Costel Alexe. Alesii judetului au votat ieri pentru deschiderea unei noi linii de garda la Letcani.…

- Fotbalistul echipei Academica Clinceni, Florin Gardos, a anuntat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca dupa o perioada de ezitare a decis sa se vaccineze impotriva Covid-19. "Dupa o perioada de ezitare, ratiunea a invins . Daca au facut o treaba asa buna cu Xanax si Viagra nu vad de ce n-ar…

- Situație disperata la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul “Sfantul Spiridon” Iasi, unde mai in prezent se afla 11 pacienti infectati cu Covid-19 care sunt conectati la ventilatoare. Diana Cimpoeșu, sefa Unitatii de Primiri Urgente a postat, miercuri, pe Facebook doua imagini cutremuratoare din…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, intr-un briefing de presa, ca 4.500 de elevi s-au vaccinat doar in ultimele cinci zile și astfel, cu trei zile inainte de inceputul școlii, 15% dintre elevii cu varste intre 12 și 19 ani sunt vaccinați. Joi, Ministerul Educației a precizat ca 61%…