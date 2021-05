Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in scandalul uciderii unuia dintre cei mai valoroși urși carpatini, numit Arthur: Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein sustine ca a impușcat un alt urs, pentru care a obtinut autorizatia de vanatoare in mod legal. Scandalul uciderii celui mai mare exemplar de urs brun din…

- Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, 43 de ani, a trimis o scrisoare cotidianului austriac Kronen Zeitung in care a prezentat propria versiune despre partida de vanatoare de la Ojdula, județul Covasna. El neaga ca ursul impușcat a fost Arthur, afirma ca a ucis un exemplar care facea probleme in…

- ”Arthur, Romania” este mesajul repetat in ultimele ore de sute de romani, pe pagina din Google a Castelului din Riegersburg, aparținand prințului Emanuel von und zu Liechtenstein, cel care a impușcat un urs de dimensiuni mari in Romania. Mai mult, cei care posteaza comentarii acorda castelului o stea,…

- Scandalul uciderii lui Arthur – unul dintre cei mai mari urși din Munții Carpați și probabil cel mai mare din Romania – ia amploare. Aceasta in condițiile in care Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein a platit suma de 7000 de euro pentru a vana legal un urs in țara noastra, insa nu a impușcat […]…

- Printul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare, in luna martie, de la Ministerul Mediului sa impuste o ursoaica ce facea pagube in gospodariile oamenilor din localitatea Ojdula, din Covasna. Organizatia de mediu Agent Green il acuza pe print ca a impuscat ursul gresit,…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte, informeaza AGERPRES . “Am avut o discutie cu…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat miercuri de jurnaliști, la finalul ședinței de Guvern, cum comenteaza uciderea ursului Arthur, din Covasna, de catre prințul Emanuel von Liechteinsten din Austria. El a evitat sa ofere un raspuns clar, spunand ca nu vrea sa comenteze informații incorecte, pentru…

- "Am avut o discuție cu domnul ministru (al Mediului - n.r.), am ințeles ca exista o ancheta. Vom vedea care vor fi rezultatele. Se pare ca nu toate informațiile din spațiul public sunt corecte, aici nu aș vrea sa comentez. Se pare ca nu este cel mai mare urs, pana la urma. Vom vedea care sunt concluziile…