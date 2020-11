Stiri pe aceeasi tema

- Radu Roșian, un barbat din Cugir infectat cu coronavirus, care a petrecut 3 saptamani la Terapie Intensiva și a avut nevoie de tratament cu oxigen, vorbește despre experiența prin care a trecut. "Niște gheare reci au inceput sa ma sugrume. Sa-mi taie respirația. Am fost sigur ca nu scap. Dar primisem…

- Radu Roșian, fost consilier local și administrator special la fabrica de arme din Cugir, povestește calvarul prin care a trecut in ultimele 40 de zile. Roșian arata cat de perfid acționeaza coronavirusul in corpul uman și nu a uitat sa-i menționeze nici pe cei care i-au fost aproape in aceste zile grele.…

- Ziarul Unirea Marturia cutremuratoare a unui pacient din Alba, dupa 38 de zile cu simptome puternice de COVID-19: „Niste gheare reci au inceput sa ma sugrume. Sa-mi taie respiratia“ Un fost consilier local din localitatea Cugir, județul Alba, in varsta de 56 de ani s-a luptat timp de 38 de zile cu COVID-19.…

- Un fost consilier lolcal din Cugir in varsta de 56 de ani s-a luptat timp de 38 de zile cu COVID-19. Radu Rosian explica experienta sa cu virusul intr-o postare pe reteaua de socializare Facebook.

- Ioan Gârboni, managerul filarmonicii de stat din Timișoara, a fost infectat cu COVID-19 și chiar internat la Terapie Intensiva. El spune ca i-a fost frica pentru viața sa, cât timp se afla în spital, la Digi24. Acum, managerul…

- Prin gestul lui, omul face posibila salvarea altor vieti. „Fidel promisiunilor și angajamentelor asumate, astazi am donat din nou plasma pentru concetațenii mei afectați de COVID-19. Gestul meu nu are conotații politice sau de imagine, fiind doar o rugaminte creștineasca pentru cei peste patru mii de…

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat astazi, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat pentru AGERPRES directorul DSP Sibiu, medicul Gabriel…

- Un bebeluș de doar 7 saptamani a fost internat in Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, fiind infectat cu noul coronavirus. Intrucat exista pericolul unor complicații majore in cazul celul mai mic pacient cu Covid-19, medicii au decis realizeze o investigație imagistica, care este…