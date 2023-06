Stiri pe aceeasi tema

- Prognozele date in mod repetat de "Ziarul de Iasi" pe parcursul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal s-au adeverit: Politehnica Iasi a promovat fara probleme in Liga I de fotbal. Trei au fost principalele chei ale promovarii: culoarul extrem de favorabil avut, banii iesenilor si Cornel Sfaiter.…

- Ultima etapa a play-off-ului diviziei secunde mai are de rezolvat doua necunoscute importante. In primul rand, va stabili cine va insoți direct liderul Politehnica Iași in primul eșalon, echipa care va fi stabilita dintre Oțelul Galați și Dinamo, dar și a II-a formație care va susține dubla de baraj…

- Politehnica Iasi este sigura ca se va clasa pe primul loc in Liga a II-a de fotbal dupa victoria la scor obtinuta miercuri in Copou, 5-1 in duelul cu Steaua Bucuresti. Succesul a venit dupa cea mai consistenta prestatie a Politehnicii din acest sezon, iesenii jucand modest doar in primul sfert de ora…

- Politehnica Iasi intalneste miercuri, 10 mai a.c., pe CSA Steaua. Gruparea de fotbal antrenata de Leo Grozavu va primit vizita bucurestenilor in Copou, intr-o partida ce conteaza in ocuparea primului loc in clasament.

- Dupa remiza de la Buzau, scor 0-0 , sambata, 15 aprilie, echipa de fotbal Unirea Dej va avea parte de un nou meci in deplasare, de data aceasta in compania liderului Ligii 2. Confruntarea cu Politehnica Iași, din a patra etapa a Play-off-ului Ligii 2, a fost programata sambata, 15 aprilie, de la ora…