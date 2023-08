Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Ancai Alexandrescu, martora care nu și-a dezvaluit numele și a fost identificata drept “Mihaela” a relatat clipele de dinaintea tragediei. “Eram in mașina cu fiul meu, am trecut prin fața stației respective. Mirosea extrem de tare, chiar i-am spus baiatului,…

- Exploziile de la Crevedia au fost atat de puternice, incat au fost vazute de la mii de metri altitudine, de piloții mai multor avioane care treceau prin zona. Iata discuțiile dintre aceștia și turnul de control. Pilot: Am vazut o explozie uriașa din locul in care suntem acum. Explozia s-a produs undeva…

- Intre timp, cei care au reușit sa se salveze din calea flacarilor privesc cu groaza casele distruse. Cei care locuiesc langa stația GPL iși aduc aminte fir cu fir cum s-a dezlanțuit iadul. „Am auzit o explozie foarte puternica, a inceput casa sa cutremure, era mult fum, eram la dormitorul care are…

- Prima explozie s-a produs la ora 18.48 la un rezervor al stației de gaz petrolier lichefiat. Totul s-ar fi intamplat chiar in timpul in care o cisterna alimenta un container. Imediat a izbucnit și un incendiu violent, iar in urma exploziei, mai multe obiecte in flacari au fost aruncate pur și simplu…

- Tatal patronului stației GPL unde a avut loc explozia de la Crevedia, Ion Doldurea, a vorbit despre tragedia produsa la firma fiului sau, Ionuț Doldurea. Primarul din Caracal a facut declarații la care nimeni nu s-ar fi așteptat, asta dupa ce explozia s-a soldat cu victime. Iata ce a marturisit acesta…

- UPDATE: In spitalele din București sunt internate in acest moment 46 de victime ale exploziilor care au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita: 13 sunt la Spitalul Bagdasar Arseni, 4 la Spitalul de Arși, 28 la Floreasca, 1 la Elias. 8 pacienți sunt intubați. Cifrele vor…

- Update. Vorbim de o a treia explozie. Reporteri aflați la fața locului relateaza ca pompierii au luat-o a fuga sa scape de furia flacarilor. Oamenii au inceput sa urle pe strada, arata Antena 3 CNN. Update. In urma celei de a treia explozii, 5 pompieri primesc ingrijiri medicale. Societatea unde a…

- Rompetrol Rafinare a trimis un punct de vedere oficial legat de explozia care s a produs la Rafinarie Midia Navodari, in cursul zilei de 21 iunie 2023.Explozia a fost urmata de incendiu si fum gros.Redam mai jos comunicatul integral:"In cursul acestei zile, un incendiu s a produs in instalatia de Hidrocracare…