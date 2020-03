Stiri pe aceeasi tema

- In weekend vremea va fi mai calda decat normalul perioadei, dar cel putin vineri si sambata e posibil sa mai avem ploi, iar cerul va fi mai mult noros. Duminica insa, in prima zi de martie, temperaturile vor urca pana la 15 grade si va fi senin. Vineri, vremea va fi in general inchisa, iar dinspre regiunile…

- O femeie a ars de vie, in incendiul care s-a produs aseara pe strada Florilor din sectorul Riscani al Capitalei. Flacarile au izbucnit in interiorul unui apartament de la etajul zece.Potrivit reprezentantilor IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:22.

- Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 18:30, pe Autostrada A1, intre Oraștie și Simeria. In evenimentul rutier au fost implicate autoturism și un camion. Potrivit primelor informații, șoferul autoturismului este incarcerat. Circulația rutiera este oprita pe sensul catre Deva. Centrul…

- Mai muli elevi de la licee de top din Craiova sunt protagonistii unor scene de violenta in plina strada. Elevii implicati au fost filmati, iar respectivele imagini au devenit virale. Este vorba despre patru filmulete in care se observa scene de violenta verbala si fizica intre eleve de gimnaziu. Din…

- Un echipaj al ISU Timiș care se intorcea de la o intervenție a observat un accident pe strada Hașdeu din Timișoara, in jurul orei 13.00. Pompierii au oprit imediat pentru a acorda primul ajutor. „In mașini se aflau trei persoane, dintre care conducatorul unui autoturism a ramas incarcerat. Echipajul…

- Firma de construcții care a demolat ilegal terenul de joaca din sectorul Râscani al Capitalei, are o zi la dispoziție pentru a-l instala la loc. Ion Ceban a mai spus, în cadrul ședinței operative de la Primarie, ca nu va tolera ilegalitatile în domeniul constructiilor în…

- Pentru îmbunatațirea serviciilor prestate clientilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunta ca miercuri, 11 decembrie 2019, vor avea loc lucrari programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate…

- Radu Mazare incearca pe toate caile sa obțina eliberarea. Incarcerat la Penitenciarul Rahova de jumatate de an, fostul edil al Constanței are un nou termen la Curtea de Apel București, relateaza Realitatea Plus.Radu Mazare,fostul primar al Constantei cere la Curtea de Apel Bucuresti redeschiderea…